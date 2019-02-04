Sivas'ta Ziraat Odasına kadın başkan adayı

Sivas'ta 27 Şubat'ta yapılacak olan Ziraat Odası olağan genel kurulunda ilk kez bir kadın başkanlık için aday oldu. Türkiye'de ziraat odalarında sadece iki ilçede kadın başkan bulunurken, Sivas'ta başkanlığa aday olan Birgül Canikli seçilirse il genelinde ziraat odalarında başkan olan ilk kadın olacak.

Sivas Ziraat Odasında yapılacak olağan genel kurulunda başkanlığı Sivas Belediyesi'nde çalışan Organik ve Tarım bölümü mezunu evli Birgül Canlikgil de (49) aday oldu. Sivas'ta ilk kez bir kadın ziraat odası başkanlığına aday olurken, Canikligil seçilmesi takdirde Türkiye'de il genelinde ilk kez bir kadın başkan olacak. Kentteki bir otelde basın mensupları ile bir araya gelen Canikligil projelerini anlattı.

Milli tarımı yiyecek meselesi olduğu kadar gelecek meselesi olarak da gördüğünü söyleyen Canikligil, "Askerlerimiz vatanımızı korumak için gecesini gündüzüne katarken, bizimde bir metrekare toprağı boş bırakmadan değerlendirmemiz gereklidir. Bu bizim vatan borcumuzdur. Tarihte kadınlar ülkesi için destan yazmış vatanı için her alanda gereken mücadeleyi vermiştir. Günümüzde de kadınlar her alanda başarı sağlamış milletvekilliği, belediye başkanlığı, muhtarlıklar, ticaret ve benzeri alanlarda büyük başarılara imza atmıştır. Tarım ve hayvancılık alanında tarih yazmak için, bizde Türkiye Ziraat odalarında bir ilke imza atmak istedik. Ziraat odasına emeği geçmiş büyüklerimizin, eşimin, ailemin ve başkanımızın pozitif ayrımcılık ilkesinden hareketle il bazında ilk defa bir kadın olarak ziraat odası başkanı adayı olmaya karar verdim." dedi.

Başkanlığa seçilmesi takdirde gerçekleştireceği projeleri de anlatan Canikligil, "Bugüne kadar yapılmış bir profesyonel çalışma göremedim. Toprak yapısı, ekilecek alandaki tohumun ne olduğuna dair bir takım çalışma yapılması gerekiyor. Sivas'ta yetişecek ürünlerin bilinçli bir şekilde yapılması lazım biz bunları toparlayıp çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

Aday olmayı vatan borcu olarak gördüğünü aktaran Canikligil, "Türkiye'de ilk defa il bazında bir kadın olarak ben aday oldum. İlçelerde iki kadın başkanımız var. Onlarda çok büyük başarı göstermişler" şeklinde konuştu.