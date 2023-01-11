Sivas'taki 8 asırlık kuş vakfiyesinin dünyada başka bir benzeri bulunmuyor

Sivas'ta 8 asır önce Sivas Ulu Caminin inşasıyla kurulan vakfiye üzerinden toplanan sadakalarla kuşlar yemleniyor.

Sivas Ulu Cami, Anadolu Selçuklu Sultanı Kutbettin Melikşah döneminde 1196 yılında Kızılarslan bin İbrahim tarafından Kul Ahi'ye inşa ettirildi. Ulu Cami hizmete açılmasıyla birlikte birçok vakfiyede kuruldu. Bunlardan en ilginci de Kuş Vakfiyesi oldu. Diğer vakfiyeler hizmetlerine son verilirken Kuş Vakfiyesinin hizmeti 8 asırdır hiç sekteye uğramadı.

Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de konu edilen Kuş Vakfiyesinin uzun süreli faaliyeti açısından dünyada başka bir benzerinin bulunmadığı düşünülüyor. Bu vakfiyede 8 asırdır her Cuma namazından sonra toplanan sadakalarla yem alınarak kuşlara serpiliyor.

Evliye Çelebi'nin de dikkatini çekti

10 yıldır Ulu Cami imam hatibi olarak görev yapan Ergün Ceyhan, Evliya Çelebi gibi seyyahların Kuş Vakfiyesini kaleme aldıklarını belirterek, “Sivas Ulu Cami 1196 yıllarında Anadolu Selçuklular tarafından yaptırılmış ve Selçukluların Anadolu'ya yapmış oldukları ilk camilerden bir tanesidir. Kutbettin Melikşah döneminde Kızılarslan bin İbrahim tarafından Kul Ahi'ye yaptırılmış. Camimiz yaklaşık 800 yıllık geçmişe sahiptir. Caminin yapımından itibaren Selçuklu sultanları camiye bir takım vakfiyeler kurmuştur. Bunlardan bir tanesi de caminin gelirlerinden, kuşlara ve diğer hayvanlara sadaka-i cariye olan, hayvanlara ikramda bulunmak amacıyla kuşları yemlemek için vakfiyeden gelir ayırmışlardır. Ulucami'nin geçmiş kayıtlarına baktığınız zaman görürsünüz ki Evliya Çelebi gibi bir takım seyyahlarda bu olaylara şahit olmuş ve Ulucami'nin böyle bir vakfiyesinin olduğunu ve bu vakfiye aracılığıyla kuşlara yem verilmesi gerektiğini, bu sadaka-i cariye den gelen gelirin kuşlara da ayrılması gerektiğinden bahsetmişlerdir” dedi.

“Bu gelenek 800 yıldır devam ediyor”

Ceyhan, vakıf geleneğinin yaklaşık 800 yıldır devam ettiğini belirtip, “Günümüzde de hala bu Ulucami vakfımız tarafından, gerek cami cemaatimiz tarafından, esnaf tarafından yaşatılmaktadır. Kuş vakfı 800 yıldır devam etmektedir. Cami cemaati ve esnaflarımızla birlikte buğday ve kuşyemleri alarak kuşlara veriyoruz. Sivas Belediyesi cami önüne suluklar da yaptı. Kuşlar orada hem yemlerini yiyorlar hem de sularını içiyorlar. Bu kültür 800 yıldır devam ediyor ve inşallah böyle devam edecektir. Vakıf hizmetlerini gönüllü olarak cemaatlerimizden yapanlar var. Bu gelenek 800 yıldır devam ediyor ve kuşların yavruları öğreniyor, o yavrularına öğretiyor derken o kuşlar bu güne kadar gitmedi. Sivas Ulu Cami'nin etrafı özellikle gündüz vakitleri hep kuşlarla dolu. Bu vakıf inşallah böyle hizmet vermeye devam edecek" diye konuştu.