Sivas'taki atlı cirit müsabakaları nefes kesti

Sivas Kongresi'nin 100. Yılı Kutlama Etkinlikleri kapsamında Sivas Valiliği, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Sivas'ta “Atlı Cirit Yükselme B Grubu Müsabakaları” başladı.

Karşıyaka Spor Tesislerinde düzenlenen törenle başlayan Atlı Cirit müsabakalarına Manisa Selendi Atlı Cirit Spor Kulübü, Erzurum Ilıca Termal Atlı Spor Kulübü, Erzurum Korkutata Atlı Spor Kulübü ve Erzincan Atlı İhtisas Spor Kulübünden toplamda 36 sporcu katılım sağladı.

Birbirinden çekişmeli müsabakaların yapıldığı Atlı Cirit'te sporcular dereceye girebilmek için rakipleriyle kıyasıya mücadele etti. Zaman zaman ise sporcular atların üzerinden düşme tehlikesi yaşadı. Müsabakalarda down sendromlu bir sporcunun yarışması da dikkat çekti. 15 Eylül Pazar günü sona erecek olan müsabakalarda dereceye girenlere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edilecek.

Ertuğrul Yalçın: “Başarılar diliyorum”

Start alan Atlı Cirit müsabakaları hakkında açıklama yapan Gençlik ve Spor Şube Müdürü Ertuğrul Yalçın, katılımcılara başarılar diledi. Yalçın, “Sivas'ımızın ev sahipliğinde bölgesel Atlı Cirit Yükselme B Grubu müsabakaları yapılıyor. Buradaki derecelendirmeden sonra ekipleri Türkiye Şampiyonasına gidecek. Ülkemizin güzide illerinden 4 tane cirit takımımızı burada misafir ediyoruz. Kendilerini yeni sahamızda ağırlayıp, inşallah güzelce uğurlayacağız. Sivas geçen gün başka ilde müsabakasını yaptı geldi. Şimdi burada doğu ve batıdan 4 tane takımımız katıldı. 3 İlden 4 takım katıldı maçlara. Bu müsabaka Sivas Kongresi'nin 100. Yıl etkinliklerine denk gelmekte. Bu sene 100. Yıl etkinliklerinde dolu dolu programlara devam ettik. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü olarak 18 tane program yaptık. Buda bizim Sivas Valiliği ile birlikte yaptığımız programlardan bir tanesi. Cirit maçlarının Pazar günü finallerini yapacağız. Finallerimiz saat 10.00 ile 14.00 arasında olacak. Madalya töreni ile misafirlerimizi güzel bir şekilde uğurlayacağız. Sivas'ımızın güzelliklerini görsünler diye güzel yerlerde gezme imkanları da var. Bunları KYK'mızda misafir ediyoruz. Arkadaşların buradan memnun ayrılacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.