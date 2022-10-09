Sivas'taki kazada otomobil ikiye bölündü

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile bir otomobil iki parçaya ayrıldı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ın Yıldızeli ilçesi Navruz köyü yakınlarında meydana geldi. Kazada, 38 AK 868 plakalı Tofaş marka otomobil, karşı yönden gelen 58 BM 159 plakalı Volkswagen marka otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Tofaş iki parçaya ayrıldı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Yaralılar Sivas'ta ki hastanelere sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.