Sivas'taki tescilli eser madde bağımlılarına mesken oldu

Sivas'ta bulunan 116 yıllık tarihi hamam, madde bağımlılarının meskeni haline geldi.

Akdeğirmeni Mahallesi'nde bulunan 116 yıllık tarihi Şirinoğlu Hamamı, bakımsızlık yüzünden madde bağımlılarına mesken oldu. 20 yıl öncesine kadar hizmet veren hamam, 20 yıl önce kapısına kilit vurulup kendi haline bırakıldı. Hamam, içerisinde barınan madde bağımlıları ve yıkılmak üzere olan bölümleri nedeniyle tehlike saçıyor. 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tarihi yapı olarak tescillenen yapı, aynı yıl Avrupa Konseyi tarafından da Doğan ve Kültürel Varlıkları Koruma Envanteri'ne alındı. Bir zamanlar Sivas'ın en büyük hamamlarından birisi olan Şirinoğlu Hamamı'nın içi günümüzde madde bağımlılarından kalan uyuşturucu ve uyarıcı madde poşetleri ile dolu. Mahalle sakinleri, mahalle için tehdit oluşturmaya başlayan hamamın restore edilerek sosyal amaçlı kullanıma açılmasını istiyor.

Akdeğirmen Mahallesi Muhtarı Hikmet Coşkun, “Burası 1904 yılında yapılan çok eski bir hamam. Osmanlı eseri bir hamam, tarihçesinde öyle yazıyor. Aşağı yukarı 20 yılı aşkın süredir bu vaziyette duruyor. İçler acısı tabii işte gördüğümüz gibi çok güzel bir tarihi eser bırakmışlar ama sahip çıkamadık. Buradan yetkililerden yardım istiyoruz. Şuanda hamamı tekrar kaldıracak bir durumunun olduğunu zannetmiyorum ama mahallemize güzel bir çay ocağı veya bir sosyal tesis olabilir. Madde bağımlılarının mekanı oldu burası. Çok kez gördüğümüz zaman kovalıyoruz. Genellikle geceleri gelip gündüz gidiyorlar. Yerlerde gördüğümüz gibi bali kutuları ile dolu. Poşetler içerisinde duruyor. Geceleri geliyorlar, sabaha karşı çekip gidiyorlar. Mahalle sakinlerimiz mustarip bu konudan, tedirgin oluyoruz. Üstü harabe vaziyette, tuğlalar yağmurdan dolayı eriyor, dökülüyor. Tehlike arz ediyor. Bir an evvel burası için gereken neyse yapılmasını istiyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mustafa Mercan ise, binanın gece madde bağımlıları tarafından, gündüz ise uygunsuz davranışlarda bulunan gençler tarafından kullanıldığını ifade ederek, “Burayı en son kullanan kişiyle görüştüm. Yaklaşık 30 senedir kullanılmaz durumda olduğu söyleniyor. Mahallemiz için büyük tehdit, komşularımız çok mustarip. Çünkü baliciler, tinerciler, okulların bulunduğu bölgenin yakın olması sebebiyle de çocuklar kızlı erkekli geliyorlar. Zaman zaman kilitleri kırıyorlar. Tinercilerin, balicilerin, müptezellerin mekanı oldu burası. Artı inşaat da tehdit oluşturuyor. Önlem alınması gerek, yıkım tehlikesi var. Muhtarımızın da dediği gibi buraya güzel çok amaçlı sosyal tesis istiyoruz” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Mutlu, atıl haldeki tarihi binanın sosyal tesise dönüştürülmesini istediklerini belirterek, “Bu tarihi eserin sahibi rahmetli benim yakın ahbabımdı. Gerçekten bir baba olarak torun sahibi olarak gençlerin buradan aşağıya inip de saatlerce burada vakit geçirdikten sonra duvarların üstünden nasıl arka tarafa doğru indiklerini birbirlerine yardım ederek müthiş bir uyuşturucu falan kullanıyorlar. Ben görüyorum 3. kat olduğu için dairem tamamen görülebiliyor. Çok acıyorum şu cemiyet için mahallemiz için çok üzücü bir durum olduğunu düşünüyorum. Bir çare bulunup mahalle muhtarının da önerisiyle sosyal tesis haline getirilmesi gayet yerinde olacaktır” şeklinde konuştu.