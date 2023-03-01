İhlas Haber Ajansı

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Sivas'tan 101 sağlık personeli Maraş'a uğurlandı

Sivas Numune Hastanesinde görevli 101 personel; iki büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş’ta bulunan sağlık tesislerine gönderildi.

Sivas Numune Hastanesinde görevli 101 personel; iki büyük depremin meydana geldiği Kahramanmaraş'ta bulunan sağlık tesislerine gönderildi.


'Asrın felaketi' olarak adlandırılan Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası Sivas Numune Hastanesi'nde görevli 101 personel; Kahramanmaraş'ın çeşitli hastanelerine görevlendirildi. Numune Hastanesi'nden yapılan açıklamaya göre hastanede görevli 15 uzman hekim, 47 hemşire, 7 ebe, 6 sağlık teknikeri, 10 sürekli işçi, 6 teknik personel, 5 klinik destek personeli, 4 tıbbi sekreter ve 1 veri hazırlama ve kontrol işletmeni olmak üzere toplam 101 kişi geçici olarak Kahramanmaraş'ın Elbistan, Afşin, Göksun, Nurhak devlet hastanelerine uğurlandı.

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