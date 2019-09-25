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Sivas'tan Diyarbakır annelerine destek

Sivas’ta bir araya gelen STK’lara bağlı kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerine destek verdi.

Sivas'ta bir araya gelen STK'lara bağlı kadınlar, dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlatan annelerine destek verdi.


Sivas'ta kent meydanında toplanan kadınlar düzenledikleri basın açıklaması ile destek mesajları verdi. STK'lar adına basın açıklamasını okuyan Kübra Yaraş, Diyarbakır'da başlatılan direnişin teröre en büyük darbeyi vuracak idare olduğunu belirtip, “Tarih Diyarbakır annelerini ve teröre meydan okuyan direnişlerini saygı ile yazacaktır. Bulundukları şehirlerde, siyesi ve toplumsal yalnızlaştırılma dahil, her şeyi göze alıp evlatlarına kavuşmayı isteyen anneler, başka canlar yanmasın diye çıktıkları bu yolda inşallah zafere ulaşacaktır.”dedi.

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