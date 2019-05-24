Sivas'tan Dünya'ya yük vagonu satılıyor

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayi TÜDEMSAŞ Genel Müdürü Mehmet Başoğlu, Polonya, Almanya ve Avusturya için üretimi gerçekleştirilen ve üretim için planlaması yapılan yük vagonları hakkında önemli bilgiler verdi. Başoğlu, TÜDEMSAŞ'ın yük vagonu üretiminde Avrupa'da önemli bir yere geldiğini belirterek, “Yük vagonu üretiminde geleneksel yöntemlerden modern üretim tekniklerine geçiş yapılarak teknik alt yapımız baştan sona yenilendi. Son yıllarda yaptığımız teknolojik yatırımlar ve sistem değişikliği sayesinde TÜDEMSAŞ, Avrupa'daki firmalarla yarışabilen, kabul görmüş rekabetçi ürünler ortaya koyabilen küresel bir şirket konumuna gelmiştir. Bu sayede şirketimiz Avrupa'nın en iddialı yük vagonlarını üretmeye ve yabancı lojistik şirketlerin dikkatini çekmeye başlamıştır. Ayrıca Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattındaki yük taşımacılığında da TÜDEMSAŞ'ın ürettiği vagonların tercih edilmesi bizler için gurur kaynağı olmuştur. Vagon üretimi konusunda yurt dışından gelen ziyaretçilerimizin birlikte üretme ve çalışma istekleri de bizleri ziyadesiyle memnun etmektedir” dedi.

22 bin 489 vagon üretildi

Başoğlu, bugüne kadar 22 bin 489 vagon ürettiklerini ve ihracat için Avrupa ülkelerinden siparişleri aldıklarını ifade ederek, “TÜDEMSAŞ, kurulduğundan bugüne kadar yurt içine değişik tipte toplam 349 bin 890 adet vagonun bakım onarım ve revizyonunu, 1953 yılından bu güne kadar 31 tipte toplam 22 bin 489 adet vagon üretimini gerçekleştirdi. Şirketimiz, bugün itibariyle Polonya'ya 2 adet Sgns yük vagonu teslimi yapmıştır. Almanya'ya 18 adet Megaswing vagonu yapmak üzere ödenek beklemekteyiz. Avusturya'ya 120 adet boji teslimi yapacağı ki; bunlardan 8 adeti teslim edildi. Yine Avusturya'ya 150 adet 80 feetlik konteyner taşıma vagonu siparişi için teyit bekliyoruz. Ayrıca Avrupa'ya 50 adet bojinin teslimi için ödemeyi bekliyoruz” dedi.