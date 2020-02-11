Sivas'tan, İdlib, Elazığ ve Malatya'ya 7 tır yardım malzemesi

SİVAS (İHA) – Sivas'ta AFAD ve Diyanet Vakfı tarafından 7tır dolusu yardım malzemesi, Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler ile İdlib'de ki siviller için yola çıktı.

Tırların Sivas'tan hareketini; Sivas Valisi Salih Ayhan, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve çeşitli STK temsilcileri takip etti. Yapılan duanın ardından tırlar yola çıktı.

Basın mensuplarına açıklama yapan Vali Ayhan, “Özellikle İdlib'e giden yardımlarımız hayırseverlerimizin desteğiyle yaklaşık 4 tır İdlib'e gidecek buna ilaveten de Elazığ ve Malatyalı kardeşlerimiz için bakanlığımızın belirttiği AFAD başkanı tarafından içeriği belirtilen formata uygun 7 bin 750 paket ve buna ilave olarak da valiliğimizin 750 koli yani toplamda 8 bin 500 koli Elazığ ve Malatya'ya gönderiliyor” dedi.