Sivas'tan Mehmetçiğe “Yanınızdayız” mesajı

Sivaslılar, Suriye'de rejim güçleri ve beraberindeki teröristler ile mücadele eden Mehmetçiğe moral vermek için araçları ile konvoy oluşturup, klakson çalarak İstasyon caddesi üzerinden kent meydanına ilerledi. Tarihi kent meydanında topluca İstiklal Marşı okuyan Sivaslılar, İdlib ve tüm şehitlerimiz için saygı duruşunda bulundu. Daha sonra “Şehitler ölmez, vatan bölünmez” şeklinde sloganlar atıldı.

Mehmetçiğe destek veren araç ve konvoyu selamlayarak Nurcan Gülleş, “Gerekiyorsa ben bile askere gidip ülkemi savurmaya hazırım” dedi.