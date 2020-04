Sivas'tan Milli Dayanışma Kampanyasına tam destek

Sivas'ta Milli Dayanışma Kampanyasına destek olmak için Sivas Valiliği öncülüğünde bir program düzenlenerek kampanyaya destek verildi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarafından başlatılan Milli Dayanışma kampanyasına ülkenin her yerinden destek gelmeye devam ediyor. 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan kampanyaya destek olmak amacıyla Sivas Valiliği öncülüğünde bir program düzenlendi. İl Özel İdaresi Meclis Salonu'nda düzenlenen programa Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, üniversite rektörleri, STK temsilcileri ve yardım dernekleri temsilcileri katıldı. Programda konuşan Vali Salih Ayhan, Sivas'ta salgına karşı olağanüstü bir çalışma içerisinde olunduğunu ve Sivas'ın salgına karşı sağlık alanında tüm ekip ve ekipmanlarıyla hazır bir durumda olduğunu söyledi. Korona virüs vakalarıyla ilgili kentte endişelendirecek herhangi bir durum olmadığına dikkat çeken Ayhan, “Hep beraber toplumun inancını dirayetini güçlü tutmak zorundayız. Sivas'ta da her ilde olduğu gibi vaka sayımız var, bazı köylerimizde karantina altına alındı. Her alanda teyakkuzdayız, takipteyiz.” dedi.

‘ Vakit dayanışma vaktidir'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan milli kampanyaya herkesi destek olmaya davet eden Sivas Valisi Salih Ayhan, "‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem diyerek başlatılan bu kampanya, tüm uğraşlarımıza ve yardım seferberliğimize çatı olacaktır. Şimdi buradan hep birlikte telefonlarımızı çıkaralım ve bismillah diyerek ilk bağışımızı yapalım. Kampanyamızın yekûnu ne kadar fazla olursa Sivas'a yansıması o kadar iyi olacak. Sivas her zaman olduğu gibi kenetlenerek ve dayanışa örneği göstererek bu kampanyaya destek olacak. Bende Nisan ayı maaşımı bu kampanyaya bağışlıyorum” dedi. Kampanyaya yapılan yardımların şimdiden hak katında kabul olmasını dileyen Ayhan, Sivas'ın gardaşlığı özümsemiş, gardaşlık kültürü ile bilinmiş bir şehir olduğunu vurguladı. Vali Salih Ayhan, vaktin dayanışma vakti olduğunu belirterek sözlerini şöyle sonlandırdı; “Vakit, birlik-beraberliğimizi gösterme vaktidir. Vakit, evde olduğu için darda kalan, zor günler geçiren gardaşınla, komşunla, esnafınla, akrabanla ekmeğini bölüşme vaktidir. İnşallah yaşadığımız sıkıntılı günleri geride bıraktığımızda hatırlayacağımız en güzel şeylerden biri de işte bu birlik, beraberlik, kardeşlik, dayanışma fotoğrafımız olacaktır. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyor, sağlıklı günler diliyorum.''dedi.

Konuşmaların ardından Vali Salih Ayhan ve salondakiler kampanyanın kısa mesaj hattına da yardım mesajı atarak destek oldu.