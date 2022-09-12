Sivas'tan Pakistan'a yardım eli

Sivas'ta, Pakistan'da yaşanan sel felaketinin ardından selzedeler için 2 tır dolusu yardım malzemesi yola çıktı.

Geçtiğimiz günlerde sel felaketi yaşayan Pakistan'da yüzlerce insan yaşamını yitirdi, binlerce insan ise evsiz kaldı. Zor durumda olan Pakistanlılara tüm Türkiye'den olduğu gibi bir yardım eli de Sivas'tan uzatıldı. Sivas İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından gıda ve hijyen malzemelerin bulunduğu 2 tır düzenlenen programla uğurlandı.

Kent merkezi Tarihi Jandarma Binası önünde düzenlenen programa; Sivas Valisi Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ve bazı protokol üyeleri katıldı. Yardım malzemesinin yüklü olduğu 2 tır duaların ardından yola çıktı.

“Yüzbinlerce Pakistanlı evlerinden mahrum kaldı”

Sivas Valisi Yardımcısı Şakir Öner Öztürk, yüz binlerce insanın evsiz kaldığını belirterek, “Pakistan'ın yaşamış olduğu sel felaketi son yıllarda yaşanan en büyük felaketlerden birisi oldu. Yüzbinlerce Pakistanlı evlerinden mahrum kaldı, afete maruz kaldı. Onlara da geçmiş olsun dileklerimi gönderiyorum. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde Sivaslı hemşerilerimiz, iş adamlarımız, esnaflarımız el birliği ile acı yaşayan Pakistanlı kardeşlerine ellerini uzattılar. Türkiye'nin 81 ilinden tüm bağışları ve yardımları belli merkezlerde toplayıp trenlerle Pakistan'a göndereceğiz. Bizim gönderdiğimiz tırlar önce Ankara'ya gidecek oradan da trenle Pakistan'a yola çıkacak” dedi.

“Kardeş ülke Pakistan zor günler geçiriyor”

Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, kardeş ülke Pakistan'ın zor günler geçirdiğini ifade edip, “Kardeş ülke Pakistan zor günler geçiriyor. Tarihimiz boyunca kardeşimiz olan Pakistan her zaman yanımızda olmuştur. Bugünlerde de destek olma sırası Türkiye'dedir. Bizde Sivas olarak bu yardımlarla kardeş ülkemize destek oluyoruz” ifadelerini kullandı.

Ülkenin 3'te 2'si afetten etkilendi

AFAD İL Müdürü Nazif Ekinci, ülkenin 3'te 2'sinin afetten etkilendiğini vurgulayarak, “Pakistan'da muson yağmurları dolayı meydana gelen doğal afet sonucunda bin 300 insan hayatını kaybetmiş, yaklaşık bir milyon yüz bin kişi etkilenmiş ve 800 bin tane hayvan telef olmuştur. Adeta ülke coğrafyasının 3'te 2'si bu felaketten etkilenmiş durumdadır. Türkiye olarak önce arama kurtarma hizmetleri, devamında geçici barınma hizmetleri, bugünlerde ise insanı yardımlaşma anlamında ülke genelinde başlatılan bir kampanyayla yardım faaliyetlerine devam edilmektedir. Sivas ilimizde de başlatmış olduğumuz kampanya neticesinde bugün ilk konvoyumuzu yolcu edeceğiz. Sivas'ta bin 434 gıda kolisi bugün yola çıkartacağız. Çarşamba veya Perşembe günlerinde de yardımlarımız devam edecek” dedi.