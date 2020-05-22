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Sivav'ın gölleri balıklandırıldı

Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 15 farklı göle 168 bin sazan yavrusu bırakıldı.


Sivas İl Tarım ve Orman Müdürlüğü,“Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün hüküm ve tasarrufu altındaki baraj gölü, gölet ve yetiştiricilik amacıyla başvuru yapılan göletler dışında kalan, balıklandırılmasına ihtiyaç duyulan göl ve göletlerde balıklandırma çalışması yaptı.


Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen 168 bin adet yavru sazan balığı Akıncılar, Altınyayla, Hafik, İmranlı, Kangal, Merkez, Şarkışla, Ulaş, Yıldızeli ve Zara İlçelerinde bulunan 15 adet göl ve gölete bırakıldı. 2008-2020 yılları arasında Sivas'ta toplam 1 milyon 620 bin 250 adet sazan yavrusu göllere bırakılmış oldu.

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