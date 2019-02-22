Sivil toplum kuruluşlardan Başkan Aydın'a teşekkür ziyareti

Sivas'ta faaliyet gösteren meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Belediye Başkanı Sami Aydın'ı ziyaret ederek 10 yıllık görev süresince şehre kazandırılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Başkan Aydın'ın ilk ziyaretçisi Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil ve oda yönetimi oldu. Sanayi sitesinde yeni yapılan dükkanlarının bulunduğu bölüme Başkan Aydın'ın adını vermek istediklerini dile getiren Demirgil, "Sivas'ın çehresini değiştirdiniz. Özellikle altgeçitler, yolları, tünel gibi projeler şehrimize çok faydalı oldu. Bundan sonraki yaşantınızda bunun karşılığını muhakkak göreceksiniz. Allah yolunuzu açık etsin." dedi.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise, "Şehrimizi daha ileriye taşıyabilmiş isek ne mutlu bizlere sizlerin yapılanı takdir etmesi, umut ediyorum ki gelecek arkadaşımızın da şevkini artıracaktır. Biz de daha iyisini yapalım diyecektir. Sivas çok büyük bir değişim yaşadı. Hamd olsun bunu sizlerle birlikte başardık." şeklinde konuştu.

Başkan Aydın'ın bir sonraki ziyaretçileri ise Şehir Kültürünü Yayma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ahat Türkmenoğlu ve dernek yönetimi oldu.

Sivas'a yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür için geldiklerini dile getiren Türkmenoğlu; "Gönül isterdi ki bundan sonra da birlikte çalışalım ama nasip bu kadarmış. İnşallah bundan sonra çok daha iyi görevlerde sizleri görmek istiyoruz. Bu anlamda yaptığınız tüm çalışmalardan dolayı teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehre kazandırılan hizmetlerde sivil toplum örgütlerinin de katkısı olduğunu kaydeden Başkan Aydın ise, "Yaptığımız çalışmaların Sivas nezdinde değer gördüğünü, kararların doğru alındığını görmek bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Sivas'ın her zaman güçlü, doğruya doru, yanlışa yanlış diyecek sivil toplum örgütlerine ihtiyacı var. Size ihtiyacı var. Her birimizin bundan sonraki süreçte farklı görevler olabilir ama idealimiz şehrimize, ülkemize faydalı olmaktır." diye konuştu.