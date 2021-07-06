Skolyoz hastası Elanur şifayı Sivas'ta buldu

Doğuştan skolyoz eğriliği olan 9 yaşındaki Yağmur Ela, Sivas'ta yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Sivas'ta 9 yaşındaki Yağmur Ela, solunum sıkıntısı çekmeye başlayınca ailesi tedavi ettirmek için arayışa girdi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Beyin Cerrahi Kliniğine gelen Yağmur Ela, yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda ameliyat edilmeye karar verildi. Ameliyatı gerçekleştiren Beyin ve Sinir Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı Ünal Özüm tarafından ameliyatı gerçekleştirilen Yağmur Ela'nın sağlığına kavuştu.

“Sadece bazı büyük merkezlerde yapılabiliyordu''

Prof. Dr. Ünal Özüm, sadece bazı büyük merkezlerde yapılan bu tür ameliyatların Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesinde de yapılmaya başlandığını belirterek, “Çocuğumuz 8 yaşında, 9'a girmek üzere. Omurgasında ciddi eğrilik, halk arasında kamburluk ya da kifoskolyoz, omurgada eğrilik diye tanımlanan hastalığı var. Bu hastalıkta aslında ameliyatları 13-14 yaşında yapmak lazım; ama omurgası çok eğri olduğu için çocuğun nefes almasında ciddi sıkıntı var. Akciğerde sönme, oturma pozisyonunda çok fazla bozukluk olduğundan erken ameliyat olmasına karar verdik ” dedi.

“Her geçen gün sıkıntıları arttı''

Yağmur Ela'nın annesi Kudret Güleç ise çocuğunun doğuştan skolyoz hastası olduğunu son aylarda nefes darlığı da başladığını söyledi. Yağmur Ela'nın her geçen gün sıkıntılarının arttığını buna da çare için Türkiye'nin pek çok yerinde tedavi imkânı aradıklarını belirten Güleç, “Gittiğimiz hastanelerde ‘yaşı küçük olduğu için yapamayız, edemeyiz' dediler. ‘Ameliyat masasında kalır' diye çok söyleyenler oldu. En son da sol tarafında kemik oluştu. Sol tarafındaki kemik, akciğere baskı yaptığı ve akciğeri parçalayıp ölüm riski olduğu söylenildi. MR çekildik ve buraya geldik. Bir de Ünal Hocamıza danışalım dedik. İşinde bir numaralı doktor olduğu için ve güvencemiz de kendisine sonsuz olması itibariyle başvuru yaptığımızda bizden ve MR, röntgenler ve tomografiler istendi. Ameliyatına karar verildi. Çok şükür sağ salim kucağımıza aldık” diye konuştu.