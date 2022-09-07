Slavia Prag, Sivasspor maçı hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın DG Sivasspor ile karşılaşacak Çekya temsilcisi Slavia Prag, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Slavia Prag, UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı için bugün özel uçakla Sivas'a geldi. Çekya ekibi Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Jindrich Trpisovsky yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, istasyon çalışmasıyla devam etti. Slavia Prag, antrenmanın basın kapalı kısmında ise Sivasspor müsabakasının taktiğini çalıştı.

Slavia Prag idmanın ardından kalacağı otele geçerek kampa girdi ve maç saatini bekleyeme başladı.