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Soğan tarlada 80 kuruş

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan soğanın hasadına Sivas’ta başlandı, soğan tarlada 80 kuruşa alıcı buluyor.

Sofraların vazgeçilmezlerinden olan soğanın hasadına Sivas'ta başlandı, soğan tarlada 80 kuruşa alıcı buluyor.


Şarkışla ilçesinde çiftçilik yapan Adem Topal, yaklaşık 140 dönüm alana ektiği soğanın hasadına başladı. Kış aylarında fiyatı artan soğan, tarlada 80 kuruşa alıcı buluyor. Topal'ın hedefi yurt içinde farklı noktalara sattığı Sivas soğanını yurt dışına satabilmek.


Bir yıl emek vermelerine rağmen marketlerin kendilerinden fazla kazandığını belirten Topal, “Sivas Şarkışla Sağır mahallesinde çiftçilik yapıyorum, yaklaşık 3 bin dönüm ekili alanım var. Şarkışla ve Yıldızeli ilçelerinde. Bu yıl 140 dönüm alanda soğan ekimi yaptık. Çok güzel oldu. Ekim alanımızı seneye biraz daha arttıracağız. Şuan ki fiyatlar iyi olmasa da ilerleyen zamanlarda inşallah ihracat olacak. Patates fiyatları 60 ile 80 kuruş arasında. Soğan fiyatları, beyaz soğan 80 kuruş. Kırmızı soğanda 1 buçuk lira, kırmızı soğanda sıkıntımız yok. Şükürler olsun, kazanıyoruz. Markette fiyatlar bunun iki katı. Biz hal fiyatıyla, market fiyatının arasındaki farkın araştırılmasını istedik. Yetkililer, araştırıyorlar. Bir yıl boyunca emek veriyoruz, marketler bizim kadar kazanıyor" dedi.

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