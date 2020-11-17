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Soğuğa karşı kilimli çözüm

Sivas’ın Gürün ilçesinde gece saatlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi, bazı vatandaşlar soğuğa karşı araçların camlarını kilimle kapattı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde gece saatlerinde termometreler eksi 7 dereceyi gösterdi, bazı vatandaşlar soğuğa karşı araçların camlarını kilimle kapattı.


Soğuk iklimi ile bilinen Sivas'ta hava adeta buz kesti. Gürün ilçesinde hava sıcaklığı gece saatlerinde eksi 7 dereceye kadar düştü. Sabah saatlerinde termometreler eksi 4 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar güne buz tutan araç camlarını kazıyarak başladı. Bazı vatandaşlarsa araç camını kilimle kapatarak soğuğa karşı önlem aldı.

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