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Soğuk Çermik'e seferler başladı

Sivas Belediyesi; bugün itibariyle Soğuk Çermik’e otobüs seferlerinin başladığını duyurdu.

Sivas Belediyesi; bugün itibariyle Soğuk Çermik'e otobüs seferlerinin başladığını duyurdu. Soğuk Çermik'e gidiş için sefer saatleri 08.00, 12.00 ve 18.00 olarak belirlenirken için sefer saatleri ise 09.00, 13.00 ve 19.00 olarak belirlendi.


Soğuk Çermik otobüslerinin güzergahı ise şu şekilde açıklandı: Terminal-Migros Kavşağı-Kemalettin İbni Hümam Caddesi- Bakırcılar Durağı- Atatürk Caddesi- Valilik arkası-Hikmet Işık Caddesi- Sait Paşa Caddesi- Oğuzlar Parkı Kazancılar Caddesi- Alibaba Caddesi- Abdulvahabi Gazi Caddesi- İstiklal Caddesi- Emir Paşa Caddesi- Necmettin Erbakan Bulvarı-Soğuk Çermik.

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