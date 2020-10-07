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Soğuk hava etkisini hissettirmeye başladı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü, kent merkezindeyse kimi vatandaşlar montla, kimi vatandaşlarsa yarım kollu tişörtle sokağa çıktı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü, kent merkezindeyse kimi vatandaşlar montla, kimi vatandaşlarsa yarım kollu tişörtle sokağa çıktı.


Sivas'ta hava sıcaklığı hissedilir oranda düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi web sitesi üzerinden paylaştığı verilere göre geçtiğimiz gece Türkiye'nin en soğuk yeri Sivas'ın İmranlı ilçesi oldu. İmranlı ilçesinde hava sıcaklığı sıfırın altında 5 derece olarak ölçüldü. Kent merkezindeyse hava sıcaklığı gece saatlerinde 3 dereceye düştü, sabah saatlerindeyse termometreler 7 derece gösterdi. Havanın soğuk olması sebebiyle bazı vatandaşlar mont giyerken bazı vatandaşlar da soğuğa aldırmayarak yarım kollu tişörtle sokağa çıktı.

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