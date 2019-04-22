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Soğuk hava kayısıyı vurdu

Sivas’ta ekili olan soğuk hava ve kar yağışı Gürün ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçeklerini dökmesine neden oldu.

Sivas'ta ekili olan soğuk hava ve kar yağışı Gürün ilçesinde kayısı ağaçlarının çiçeklerini dökmesine neden oldu.


Sivas'ta üç gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışı tarım ürünlerini olumsuz etkileri. Sivas'ın Gürün ilçesinde çiçek açan kayısı ağaçları zarar gördü. Yanan çiçekler erken döküldü. Ömer Kaya isimli kayısı üreticisi, ağaçlarda ki çiçeklerin yüzde 70 oranında döküldüğünü belirterek ürün kalitesinin de düşük olacağını söyledi. Soğuk hava ve kar yağışının kayısı üzerindeki olumsuz etkilerinin boyutu, önümüzdeki günlerde bahçelerde yapılacak incelemelerden sonra ortaya çıkacak.

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