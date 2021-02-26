Soğuk hava su hattını bile dondurdu

Sivas'ın Zara ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Kösedağ su hattı soğuk havanın etkisiyle dondu. Belediye ekiplerinin donan su hattındaki çalışmaları devam ediyor.

Sivas'ta kent genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sivas'ın Zara ilçesinin su ihtiyacını karşılan Kösedağ su hattı bu soğuktan nasibini aldı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Kösedağ'ında bulunan 7 kilometrelik su hattı borusu su kaynaklarının çekilmesinin de etkisiyle dondu. Zorlu kış şartlarına rağmen bölgede çalışmalarına devam eden Zara Belediyesi ekipleri, sorunu gidermek için mücadele ediyor.