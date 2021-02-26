İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Soğuk hava su hattını bile dondurdu

Sivas’ın Zara ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Kösedağ su hattı soğuk havanın etkisiyle dondu.

Sivas'ın Zara ilçesinin su ihtiyacını karşılayan Kösedağ su hattı soğuk havanın etkisiyle dondu. Belediye ekiplerinin donan su hattındaki çalışmaları devam ediyor.


Sivas'ta kent genelinde geçtiğimiz hafta etkili olan kar yağışı yerini dondurucu soğuklara bıraktı. Sivas'ın Zara ilçesinin su ihtiyacını karşılan Kösedağ su hattı bu soğuktan nasibini aldı. Dondurucu soğukların etkili olduğu Kösedağ'ında bulunan 7 kilometrelik su hattı borusu su kaynaklarının çekilmesinin de etkisiyle dondu. Zorlu kış şartlarına rağmen bölgede çalışmalarına devam eden Zara Belediyesi ekipleri, sorunu gidermek için mücadele ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.