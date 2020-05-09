Sokağa çıkamayanlar, Anneler Günü çiçeklerini telefonla sipariş verdi

Sivas'ta sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı çiçekçilere gelemeyen vatandaşlar, Anneler Günü için telefonla arayarak çiçek sipariş etti.

Dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü salgını esnafların işlerini olumsuz yönde etkiledi. Bu kapsamda çiçekçiler dükkanlarını kapatmasa da satışları oldukça düştü. Sivas'ta Anneler Günü'nün gelmesiyle çiçek satışlarında artış gözlendi. Korona virüsü salgını dolayısıyla zor günler geçiren çiçekçilerin işlerinde, Anneler Günü'nün gelmesiyle artış yaşandı. Sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı evlerinden çıkamayan vatandaşlar ise çiçekçileri arayarak sipariş verdi.

Kent merkezi Kepenek Caddesince çiçekçilik yapan Ahmet Dilmer, tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladığını belirterek, "Virüsten dolayı işlerimiz bayağı bir düşüktü. Ama bugün anneler günü olduğu için biraz canlılık var. Ama tabi ki her seneki anneler gününün yerini tutmuyor. Yine de şükür diyelim, çok şükür. Çiçeklerde de bayağı bir sıkıntı çektik bu sene getirelim mi, getirmeyelim mi? İthal çiçek girmedi. Yerlilerden de biraz sıkıntı oldu tabi ama çok şükür'' dedi. 65 yaş altı ve 20 yaş üstü vatandaşların genellikle telefonla sipariş verdiğini belirten Dilmer, dışarı çıkıp alan vatandaşlarında olduğunu dile getirdi.

Anneler günü için çiçek alan bir vatandaş ise, “Ben kendi annemi kaybettim ama ben de kardeşim ve yengeme alıyorum anneler günü için. Herkesin anneler günü kutlu olsun'' dedi.