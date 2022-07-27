Sokak hayvanları için otomatik sulama sistemi

Şehrin muhtelif yerlerinde ve mesire alanlarının su şebeke hattından faydalanılarak yapılan sistem ile sokak hayvanları susuzluktan kurtulmuş olacak. Toplamda 15 adet yerleştirilen sulama kaplarının sayıları ihtiyaca göre artabilecek. Kaplarda bulunan su belirli bir seviyenin altına indiğinde otomatik olarak tamamlanacak.

Konu hakkında açıklama yapan Veteriner İşleri Müdürü Şahin Alıcı; “Otomatik sulama kapları içerisinde şamandıra sistemi var. Su bittiğinde şebekeden suyu tekrar dolduruyor. Sokak hayvanlarımızın susuz kalmasını önlemek amacıyla böyle bir önlem aldık.” ifadesini kullandı.