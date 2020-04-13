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Sokakları boş bulan domuz sürüsü kent merkezine indi

Sivas’ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi.

Sivas'ta sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü yiyecek bulmak için kent merkezine indi.


Korona virüs tedbirleri kapsamında cadde ve sokakların boş kalmasını fırsat bilen domuz sürüsü, yiyecek bulmak için kent merkezine indi. Domuz sürüsü akşam saatlerinde Eğri Köprü Mahallesi sokaklarında görüntülendi. Bir süre çöp kutusu çevresinde yiyecek arayan domuz sürüsü yiyecek bulamayınca bölgeden uzaklaştı. Domuz sürüsünün kent merkezinde yiyecek aradığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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