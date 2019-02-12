Sokakta yaşayan kedilere sıcak yuva

Soğuk ve yağışlı havalarda sokakta yaşayan kedilerin daha rahat ve sıcak bir ortamda yaşamını sürdürebilmesi amacıyla Sivas'ın Divriği ilçesindeki yatılı bölge ortaokulunda 'Kedi Evi Projesi' başlatıldı.

Kış aylarında soğuğa maruz kalan kedilerin; arabaların, klimaların motor kısımları, dış üniteleri ve evlerin bacaları gibi tehlike arz eden yerlerde ısınmaya çalışırken hayatlarını kaybetmelerini önlemeye yönelik çalışma başlatan Divriği Atatürk Yatılı Bölge Ortaokulu 'Kedi Evi Projesi'ni hayata geçirdi.

Projenin hazırlanmasında öncülük yapan ve projeyi hazırlayan Cumhuriyet Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi İrem Yıldırım,"Daha önce büyük şehirlerde yapılan projenin ortak amacı sokaktaki minik dostlarımıza yaşam desteği sunmaktır. Son zamanlarda hayvanlara karşı yapılan saldırıların önüne geçmektir. Bunu da geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza hayvan sevgisi gibi kutsal bir duyguyu miras bırakarak başaracağız." dedi.

Geri dönüşümle ilçedeki atık tekerlerden kedi evleri yapıldığını ve okulların bahçelerine yerleştirildiğini ifade eden Yıldırım,"Projeye katılan öğrenciler tarafından hayvanlara yaz-kış mama desteği sunulacak. Çocuklarımız hayvan koruma bilincini kazanacak. Onlara zarar veren bireyler değil, onlarla yaşamayı bilen bireyler haline gelecek. Projenin hayata geçmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Proje açılışına; Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Divriği Kaymakamı Muhammet Öztabak ve Sivas Valisi Salih Ayhan'ın eşi Zeynep Akkiraz Ayhan ile öğrenciler katıldı.