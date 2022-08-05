Solucan gübresiyle üretilen ürünlerin hasadına başlandı

2019 yılında Hasbahçe Göleti yanındaki alana Sivas Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde kurulan ve Sivas Organik Tarım AŞ'nin (SORTAŞ) ürettiği solucan gübresi kullanılarak üretim yapılan serada yetiştirilen ürünler hasat ediliyor. Hasadı yapılan ürünlerin satışına başlandı. Patlıcan, domates, kıl biber, bezelye, karpuz, kavun, çilek, kabak, mor patates, yer fıstığı, arpa, buğday gibi birçok sebze ve meyvenin organik olarak üretildiği sera Sivas tarımı için artı değer üretmesinin yanı sıra SCÜ' nün bütçesine de katkı sağlıyor. Sera ayrıca Sivas Teknik Bilimler MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü öğrencilerinin uygulamalı ders alanı olarak da kullanılıyor.

“Sadece solucan gübresi kullanıyoruz”

Seranın koordinatörlüğü görevini yürüten Sivas Teknik Bilimler MYO Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Demirbaş, serada sadece üniversitenin ürettiği solucan gübresini kullandıklarını belirterek, “Bölüm öğrencilerimiz tohumdan fideye, fideden tarlaya, çapalamaya ve hasat etmeye varıncaya dek bütün uygulamaları burada gerçekleştiriyorlar. Böylece öğrencilerimiz teorik olarak öğrendiklerini pratiğe dökme şansı elde ediyorlar.” dedi.