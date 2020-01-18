Sömestir tatili fırsat bilenler, oraya akın etti

Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte Yıldız Dağı'na akın etti.

2019-2020 eğitim yılında yurdun dört bir yanında öğrenciler karne sevinci yaşadı. Yarıyıl tatilinin başlangıcıyla birlikte Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkez'inde hareketlilik yaşandı. Sömestir tatilini değerlendirmek için farklı şehirlerden Yıldız Dağı'na gelen ve pisti dolduran vatandaşlar, kayak keyfini yaşayarak doyasıya eğlendi. Kar kalınlığının yaklaşık 80 santim olduğu kayak merkezindeki yoğunluk drone ile havadan da görüntülendi.

Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkez'i Snowboard Öğretmeni ve Saha Sorumlusu Timuçin Doğan, sömestir tatilini fırsat bilen aile ve çocukların Yıldız Dağı'nı doldurduğunu ifade ederek, “Yıldız Dağı her zaman olduğu gibi sömestir tatilini fırsat bilen aile ve çocuklara ev sahipliği yapıyor. Oldukça dolu. Pistlerde yer kalmadı. Pistlerimiz tamamıyla açık. Kar kalitesi çok iyi. Merkezimizin en önemli özelliklerinden birisi Türkiye'nin en genç en ekonomik merkezi. Şaşırtıcı fiyatlar ile karşılaşabilirsiniz. Karnesini alan öğrenciler heyecanla bize geldi” dedi.

Aileler ve çocuklar ise eğlendiklerini belirtti.