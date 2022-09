Sonbaharla beraber kadınların turşu mesaisi başladı

Sivas'ta Sonbaharın gelişiyle kış hazırlıkları da başladı. Sivaslı kadınlar, mahalle arasında kurulan kazanlarda pezik turşusu pişirmeye başladı.

Sivaslı kadınlar, her yıl olduğu gibi mahalle aralarına kurdukları kapanlarda pezik turşusu pişirmeye başladı. Kadınlar, imece usulü tarlalardan topladıkları pancar saplarını özenle seçip temizledikten sonra kazanlara doldurup pişirdi. Sirke, sarımsak, kaya tuzu ve suyla buluşturularak turşu haline getirilen turşu, kış aylarında tüketilmek üzere kaplara dolduruldu.

Sivas mutfağının sevilen lezzetlerinden biri olan ve halk arasında dal turşusu olarak bilinen pezik turşusunun faydaları saymakla bitmiyor. B ve B6 vitamini, fosfor, nitrat çeşitli protein ve enzimleri içerisinde bulunduran pezik turşusunun vücudu birçok hastalıktan koruduğu biliniyor.

“Pezik, Sivas'ın özel bir turşusudur”

Kezban Elma isimli ev hanımı, pezik turşusunun Sivas'ın özel bir turşusu olduğunu söyleyerek, “Her sene bu aylarda turşu yapıyoruz. Seçiyoruz, temizliyoruz, haşlayıp bidonlara koyuyoruz. Biz dal turşusu deriz. Sivas'ın özel bir turşusudur. Kış aylarına girerken yapıyoruz. İki gün sürüyor, ilk gün temizliyoruz, ikinci gün haşlıyoruz. Hep beraber toplanıp apartmandaki komşularımız ile yapıyoruz” dedi.

“Her yemeğin yanına güzel olur”

Neva Topçu, kadın dayanışmasıyla birlikte yaptıkları pezik turşusunun her yemeğin yanında tüketilebileceğini ifade ederek, “Pancarlar tarladan toplanıp geliyor. Biz de temizleyip yıkıyoruz, daha sonra kazanlarda haşlıyoruz. Tuzunu, sarımsağını koyup bidonların ağzını kapatıp kışa hazır hale getiriyoruz. Kışın her zaman yediğimiz bir turşudur. Her yemeğin yanına güzel olur. Bütün komşularımızla beraber kadın dayanışması içinde toplanıp turşularımızı yapıyoruz” diye konuştu.