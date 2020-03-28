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Sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde seyir halindeki sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde seyir halindeki sondaj makinesi yüklü kamyon alev alev yandı, o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.


Edinilen bilgilere göre, olay, İmranlı ilçesi Taşlıca Mevkinde meydana geldi. İ.İ yönetimindeki 06 BGD 914 plakalı sondaj makinesi yüklü kamyon seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine İMAYKUT arama kurtarma, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayda kimse yaralanmazken kamyon ile yüklü bulunan sondaj makinesi yanarak kullanılmaz hale geldi.


jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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