Sosyal medyada öğrencilerin kar sevinci

Sivas'ta yoğun kar yağışı uyarısının yapılmasının ardından ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edilmesiyle öğrenciler Sivas Valisi Salih Ayhan'ı sosyal medyadan mesaj yağmuruna tuttu. Öğrenciler tatil için Vali Ayhan'a birbirinden ilginç mesajlar atarken, bazı öğrenciler de şiir yazarak kar tatilini kutladı.

Sivas'ta yoğun kar yağışının beklenmesi nedeniyle yarın ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi. Sivas Valisi Salih Ayhan sosyal medya hesabından,"Sevgili çocuklar gece yarısından itibaren şehrimizde yoğun kar yağışı beklendiğinden, Sivas il genelinde 26 Aralık Çarşamba günü ilk ve orta dereceli okullarımızda eğitime 1 gün ara veriyoruz. Dışarı çıkmayacağınıza ve bol kitap okuyacağınıza inanıyorum." diyerek okulların tatil edildiğini duyurdu. Vali Ayhan'ın kar tatili paylaşımına öğrenciler mesaj yağmuruna tuttu. Öğrencilerin birbirinden ilginç mesajları okuyanları gülümsetti.

Bazı öğrenciler, "Sayın valim bir önceki kar yağışında kırılan kalpler yerini gülümseyen yüzlere bıraktı", "Vali bey amca kar yağmaması gibi bir ihtimal olursa gitmem ben haberiniz olsun aman dönmeyin",Lise biteli yıllar oldu ama liseli gibi sevindim bu habere karsız Sivas yumurtasız menemen gibi", "Valim sizin ben bu haberi yazan elinizden öpeyim", Vali verdi tatili, Sevindi öğrenci, öğrenci oldu minnettar, en kralı bizim vali","Valim bu ne bonkörlük kar yağmadan", "Valim bu ne bonkörlük kar yağmadan", "Ama böyle yaparsanız öğrenciler sizi çok sever" mesajlarını göndererek kar tatilini kutladı.

Kar tatili nedeniyle ayrıca engelli ve hamile kamu personellerinin de idari izinli sayılacağı bildirildi.