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Sosyal mesafeli 19 Mayıs töreni

Sivas Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk takdimin de bulundu.

Sivas Gençlik ve Spor Müdürlüğü, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Atatürk Anıtına çelenk takdimin de bulundu.


Korona virüsü salgını tüm önemli günlerde oluğu gibi 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın da coşku ile kutlanmasına engel oldu. Sivas'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısı ile il Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından çelenk sunma programı düzenlendi. Cumhuriyet meydanında bulunan Mustafa Kemal Atatürk anıtına, İl Gençlik ve Spor Müdürü Erdoğan Tunç tarafından çelenk bırakıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi. Korona virüs salgını tedbirlerine dikkat ederek yapılan sunumda sosyal mesafe kuralına da dikkat edildi.

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