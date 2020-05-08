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Soylu'dan 102 yaşındaki kadına Anneler Günü sürprizi

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki kadına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun Anneler Günü hediyesi ulaştırıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki kadına İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü hediyesi ulaştırıldı.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Anneler Günü için hazırlattığı hediyeler, sahiplerine ulaştırılıyor. Hediyelerden birisi de Sivas'ın Şarkışla ilçesinde yaşayan 102 yaşındaki 4 çocuk annesi Emine Torun'a ulaştırıldı. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem, Torun'u yaşadığı evde ziyaret ederek Bakan Soylu'nun Anneler Günü hediyesini teslim etti.


Torun ile görüntülü görüşen Sivas Valisi Salih Ayhan, yaşlı kadına uzun ömürler dileyerek Bakan Soylu'nun adına kendisine hediyeyi ilettiklerini söyledi. Torun da teşekkür ederek namazlardan önce dua ettiğini söyledi.

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