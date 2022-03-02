Söz verdiği gibi, gelir gider tablosunu seçmenle paylaştı

Sivas'ın Kangal ilçesi Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın söz verdiği gibi belediyenin gelir gider tablosunu kamuoyu ile paylaştı.

Sivas'ın Kangal İlçesi Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, seçimden önce söz verdiği gibi belediyenin gelir ve gider tablosunu kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor. Şeffaf belediyecilik anlayışı gereği mali tabloları seçmenle paylaştığını açıklayan Apaydın, 2021 yılı gelir gider tablosunu şahsi ve belediyenin sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Apaydın açıklamasında, “Şeffaf belediyecilik adına söz verdiğimiz gibi her yıl yayınlıyoruz. Gerçekleşme oranları mükemmel seviyede olup tüm gayretimizi gösteriyoruz. Bizlere inanıp güvendiniz için teşekkür ediyor saygılarımızı sunuyoruz.” dedi.