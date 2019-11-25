İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor branşları tanıtıldı

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından “Herkes için spor” sloganı ile başlatılan proje kapsamında, öğrencilere spor branşları tanıtıldı.


Farabi Gençlik Merkezi Spor Salonunda düzenlenen spor branşları tanıtım günlerine ilimizdeki öğrenciler, veliler ve antrenörler katıldı.


Tanıtım günlerinde tecrübeli hocalar, davetlilere farklı spor branşları ile ilgili bilgiler anlatarak tanıtım yaptılar. Spor branşları tanıtım günlerine katılan veliler ise, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ederek; “Çok güzel bir tanıtım etkinliği olmuş. Çocuklarımızla beraber geldik. Bilmediğimiz sporları tanıma imkanı bulduk. Herkese teşekkür ediyoruz” dediler.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.