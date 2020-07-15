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“Spor Burada” projesine yoğun katılım

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde “Spor Burada” projesi kapsamında millet bahçesinde 7’den 70’e herkes spor yapıyor.

Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde “Spor Burada” projesi kapsamında millet bahçesinde 7'den 70'e herkes spor yapıyor.


Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde “Spor Burada” projesi kapsamında millet bahçesinde spor etkinlikleri devam ediyor. Her hafta Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Uzman Antrenör Aydın Arslandoğan nezaretinde vatandaşlara spor yaptırılıp, doğru teknikler öğretiliyor. Sabah erken saatlerde müzik eşliğinde spor yapan vatandaşlar pandemi sürecinde alınan kiloları vermek için büyük çaba sarf ediyor.


Uzman Antrenör Aydın Arslandoğan, tüm sporseverleri “Spor Burada” projesine davet ederek, “Her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizesinde saat 08.30 da müzik eşliğinde, sağlıklı kalma, fit bir görünüme sahip olma, kilo verme, güne enerjik başlama amacıyla bilinçli bir şekilde kendi vücut ağırlığımızı kullanarak yaptığımız egzersizler bütününe, halk sporuna davetlisiniz” dedi.

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