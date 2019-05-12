İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Spor Tırmanış Şampiyonası, Sivas'ta yapıldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2019 yılı Yıldızlar Spor Tırmanış Şampiyonası, 25 ilden 200 sporcunun katılımı ile Sivas’ta gerçekleştirildi.

Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2019 yılı Yıldızlar Spor Tırmanış Şampiyonası, 25 ilden 200 sporcunun katılımı ile Sivas'ta gerçekleştirildi.


Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 25 ilden 200 sporcu katıldı. Üç gün süren müsabakalar bugün gerçekleştirilen final müsabakalarıyla sona erdi.


Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Organizasyon sorumlusu Ebuzer Bekar, şampiyonaya 25 ilden 200 sporcunun katıldığını belirterek, “Spor tırmanış yarışmasını Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) her yıl yapıyordu. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Okul Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştiriliyor. Gençler müsabakaları liseli sporcuların katılımı ile Malatya'da yapılmıştı. Yıldızlar yarışları ise orta okul öğrencilerinin katılımı ile Sivas'ta gerçekleşti. Türkiye şampiyonası Sivas Kongresi'nin 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ilimize alındı. Müsabakalara 25 ilden 200 sporcu katıldı. 15 hakem görev aldı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.