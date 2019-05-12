Spor Tırmanış Şampiyonası, Sivas'ta yapıldı

Türkiye Okul Sporları Federasyonu 2019 yılı Yıldızlar Spor Tırmanış Şampiyonası, 25 ilden 200 sporcunun katılımı ile Sivas'ta gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilen Türkiye Okul Sporları Federasyonu Yıldızlar Türkiye Şampiyonası'na 25 ilden 200 sporcu katıldı. Üç gün süren müsabakalar bugün gerçekleştirilen final müsabakalarıyla sona erdi.

Şampiyona ile ilgili açıklama yapan Organizasyon sorumlusu Ebuzer Bekar, şampiyonaya 25 ilden 200 sporcunun katıldığını belirterek, “Spor tırmanış yarışmasını Türkiye Dağcılık Federasyonu (TDF) her yıl yapıyordu. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl Okul Sporları Federasyonu tarafından gerçekleştiriliyor. Gençler müsabakaları liseli sporcuların katılımı ile Malatya'da yapılmıştı. Yıldızlar yarışları ise orta okul öğrencilerinin katılımı ile Sivas'ta gerçekleşti. Türkiye şampiyonası Sivas Kongresi'nin 100. Yılı kutlama etkinlikleri kapsamında ilimize alındı. Müsabakalara 25 ilden 200 sporcu katıldı. 15 hakem görev aldı” dedi.