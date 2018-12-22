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Spor Toto 1. Lig: Tetiş Yapı Elazığspor: 1- Altay: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 17. haftasında Tetiş Yapı Elazığspor, sahasının yıkımına başlanması nedeniyle Altay ile Sivas'ta oynadığı maçta rakibiyle 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


55. dakikada savunmanın arkasına sarkan Lamine Diarra ceza sahasına girerek yerden uzak kale direğine yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0


73. dakikada ceza sahasına giren Paixao, Kadir Taşoğlu'nu müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


74. dakikada penaltıda topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


79. dakikada ceza sahası önünden Tatos'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan döndü. Daha sonra araya giren savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.


89. dakikada rakibine sert müdahalede bulunan Bagayoko ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.



Stat: Yeni 4 Eylül


Hakemler: Süleyman Abay, Oğuz Kaan Çalışır, Hasan Hüseyin Tetik


Tetiş Yapı Elazığspor: Soner, Fatih (Murathan dk. 83 ?), İdrissa Diarra, Tatos, Mehmet, Emre Öztürk, Kadir Bekmezci, Adem, Bagayoko, Ahmet Aras (Kadir Taşoğlu dk. 58), Lamine DiarraX


Yedekler: Ahmet Doğan, Onur, Ali, Eren, Kadir Taşoğlu, Erhan


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Altay: Emre Koyuncu, Metin, Hüsamettin (Kappel dk. 58), İbrahim Öztürk, Özgür, Gençer Mustafa, Atakan, Tevfik (Habib Daf dk. 46) Paixao, İbrahim Akın (İhsan dk. 87 ?)


Yedekler: Egemen, Serkan, Ulaş, Adnan


Teknik Direktör: Dilaver Mutlu


Goller: Lamine Diarra (dk. 56) (Tetiş Yapı Elazığspor), Paixao (dk. 74) (Altay)


Kırmızı kart: Bagayoko (dk. 89) (Tetiş Yapı Elazığspor)


Sarı kartlar: Adem, Kadir Taşoğlu (Tetiş Yapı Elazığspor), Murat, Metin, Tevfik (Altay)

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