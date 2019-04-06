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Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 0 İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 27.

Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada Kayserisporlu Hüseyin altı pas çizgisi üzerinde topa elle müdahale edince maçın hakemi Koray Gencerler penaltı noktasını gösterdi. Sivasspor'da Kone'nin kullandığı penaltı atışında top kaleyi bulmadı.


25. dakikada Kana kazandığı topu sürüp ceza sahasına girmeden kaleye şut çekti. Kaleci Ali topa hakim oldu.


30. dakikada Atila'nın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Chery ağlarla buluşturdu. 0-1


33. dakikada Atila'nın ortasında, ceza sahasının dışında sol çaprazda topla buluşan Chery uzun şutu ile kendinin ve takımının 2. golünü kaydetti. 0-2


45. dakikada Deniz'in pasında topla buluşan Hüseyin'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluşturdu. 0-3


Stat: Sivas 4 Eylül Stadyumu


Hakemler: Koray Gencerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç


DG Sivasspor: Ali, Ziya, David, Fatih, Douglas, Hakan, N'dinga, Özer, Emre, Kone, Diabate


Yedekler: Uğur, Mert, Erdoğan, Papp, Tolgahan, Torje, Rybalka, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


İM Kayserispor: Lung, Atilla, Sapunaru, Kana, Tiago, Hüseyin, Şamil, Varela, Deniz, Chery, Umut


Yedekler: Muammer, Levent , Kravets , Emre, Nurettin , Hakan , Adem, Mert, Kucher


Teknik Direktör: Hikmet Karaman


Goller: Chery (dk. 30, 33) Hüseyin (dk. 45) (İM Kayserispor)


Sarı kartlar: Hüseyin, Tiago (İM Kayserispor)

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