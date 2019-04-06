Spor Toto Süper Lig: Demir Grup Sivasspor: 1 - İstikbal Mobilya Kayserispor: 3 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 27.
Spor Toto Süper Lig'in 27. hafta karşılaşmasında Demir Grup Sivasspor, taraftarı önünde İstikbal Mobilya Kayserispor'u konuk etti. Müsabaka misafir ekibin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
55. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Kone, altıpas üzerinden vuruşunu yaptı, top dışarı çıktı.
59. dakikada Umut'un ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Ali topu kontrol etti.
63. dakikada Özer'in rakip ceza sahasının hemen dışında kaleye çektiği şutta, Lung topu kontrol ederek golü engelledi.
71. dakikada Özer ceza sahasının dışından kullandığı şutunda, Lung topu çıkartmayı başardı.
80. dakikada Torje'nin ceza sahası içerisindeki şutunda kaleci Lung topu çıkartmayı başardı.
84. dakikada Erdoğan ceza sahası içerisinde kazandığı topu ağlarla buluşturdu.
Stat: Sivas 4 Eylül
Hakemler: Koray Gencerler, İbrahim Çağlar Uyarcan, Volkan Ahmet Nariç
D.G. Sivasspor: Ali, Ziya (Uğur dk. 46), David (Torje dk. 59), Fatih, Douglas, Hakan, N'dinga, Özer, Emre, Kone (Erdoğan dk. 73), Diabate
Yedekler: Mert, Papp, Tolgahan, Rybalka, Rochet
Teknik Direktör: Hakan Keleş
İ.M. Kayserispor: Lung, Atilla, Sapunaru, Kana (Kravets dk. 81 ?), Tiago, Hüseyin (Levent dk. 66), Şamil, Varela (Kucher dk. 76), Deniz, Chery, Umut
Yedekler: Muammer, Emre, Nurettin, Hakan, Adem, Mert
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Goller: Erdoğan (dk. 84) (D.G. Sivasspor), Chery (dk. 30 ve 33), Hüseyin (dk. 45) (İ.M. Kayserispor)
Sarı kartlar: Erdoğan, Torje (D.G. Sivasspor), Hüseyin, Tiago, Chery (İ.M. Kayserispor)