Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor'u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
4. dakikada serbest atışla ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
6. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.
18. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde Larsson, Güray paslaşmasında Erdoğan'a çarpan top ağlarla buluştu. 0-1
25. dakikada Larsson'un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal'ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Alpaslan Dedeş, Caner Özaral
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Erdoğan, Hakan (Ulvestad dk. 40), Keita (Robin dk. 40), Sabia, N'jie, Gradel, Yatabare,
Yedekler: Muammer, Appindangoye, Camara, Charisis, Angielski, Ziya, Özkan, Mehmet
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Antalyaspor: Alperen, Velsel, Luyindama, Kudryashov, Fernando, Ufuk, Bünyamin, Güray, Nakajima, Larsson, Wright
Yedekler: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Adriano, Mehmedi, Gökdeniz, Chacha, Mustafa, Hakan
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Erdoğan (dk. 18 k.k.), Wright (dk.25) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Hakan (D.G. Sivasspor), Veysel (Antalyaspor)