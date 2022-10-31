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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 12.

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor'u evinde ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı misafir ekibin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada serbest atışla ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.


6. dakikada Erdoğan'ın ortasında ceza sahası içerisindeki Yatabare kafasıyla dokundu. Kaleci Alperen topa hakim oldu.


18. dakikada Sivasspor ceza sahası içerisinde Larsson, Güray paslaşmasında Erdoğan'a çarpan top ağlarla buluştu. 0-1


25. dakikada Larsson'un pasında topu kazanan Wright kaleci Ali Şaşal'ı geçerek topu ağlarla buluşturdu. 0-2



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Mete Kalkavan, Alpaslan Dedeş, Caner Özaral


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Murat, Erdoğan, Hakan (Ulvestad dk. 40), Keita (Robin dk. 40), Sabia, N'jie, Gradel, Yatabare,


Yedekler: Muammer, Appindangoye, Camara, Charisis, Angielski, Ziya, Özkan, Mehmet


Teknik direktör: Rıza Çalımbay


Antalyaspor: Alperen, Velsel, Luyindama, Kudryashov, Fernando, Ufuk, Bünyamin, Güray, Nakajima, Larsson, Wright


Yedekler: Ataberk, Floranus, Gerxhaliu, Soner, Adriano, Mehmedi, Gökdeniz, Chacha, Mustafa, Hakan


Teknik Direktör: Nuri Şahin


Goller: Erdoğan (dk. 18 k.k.), Wright (dk.25) (Antalyaspor)


Sarı kartlar: Hakan (D.G. Sivasspor), Veysel (Antalyaspor)

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