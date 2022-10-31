Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 2 (Maç sonucu)

Spor Toto Süper Lig’in 12.
Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasının kapanış müsabakalarında D.G. Sivasspor, Antalyaspor'u evinde ağırlıyor. Müsabaka misafir ekibin 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
59. dakikada Robin'in ceza sahası dışından kullandığı uzun ve sert şutta top üstten dışarı çıktı.
60. dakikada Wright'in ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Larsson kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartmayı başardı.
75. dakikada Ulvestad'ın sağ kanattan kullandığı sert şutta top üstten auta çıktı.
90. dakikada Erdoğan sağ çaprazdan kaleyi hedef alan şutunda top az farkla dışarı çıktı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Mete Kalkavan, Alpaslan Dedeş, Caner Özaral
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas (Appindangoye dk. 46), Caner, Murat, Erdoğan, Hakan (Ulvestad dk. 40), Keita (Robin dk. 40), Sabia, N'jie (Ziya dk. 46), Gradel, Yatabare (Angielski dk. 66)
Yedekler: Muammer, Camara, Charisis, Özkan, Mehmet
Teknik direktör: Rıza Çalımbay
Antalyaspor: Alperen, Veysel, Luyindama, Kudryashov, Fernando (Soner dk. 82 ?), Ufuk, Bünyamin, Güray (Floranus dk. 82 ?), Nakajima (Ghacha dk. 64), Larsson (Mehmedi dk. 72), Wright (Adriano dk. 82 ?)
Yedekler: Ataberk, Gerxhaliu, Gökdeniz, Mustafa, Hakan
Teknik Direktör: Nuri Şahin
Goller: Erdoğan (dk. 18 k.k.), Wright (dk.25) (Antalyaspor)
Sarı kartlar: Hakan, Gradel, (D.G. Sivasspor), Veysel, Alperen (Antalyaspor)