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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 13.

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Demir Grup Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada sağ kanattan Torje'nin kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında topa iyi yükselen Medjani'nin kafa vuruşu direğin üstünden dışarı çıktı.


18. dakikada Torje'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Bjarmysr'in şutu kaleci Gökhan'dan döndü. Yaşanan karambolde savunma topu kornere gönderdi.


29. dakikada savunmanın hatasında topu kapan Medjani'nin defansın arkasına gönderdiği ara pasında topla buluşan Robinho'nun ceza sahası içerisinde yaptığı vuruş defansa çarparak direğin yanında dışarı çıktı.


31. dakikada ani gelişen atakta Kone'nin pasında ceza sahası dışında topla buluşan Emre'nin şutu direğin yanında auta gitti.


35. dakikada Robinho'nun pasında topla buluşan Kone ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı direğin üstünden dışarı gönderdi.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, Bjarsmyr, David Braz, Ziya, Hakan Arslan, Medjani, Torje, Emre, Robinho, Kone


Yedekler: Ali Şaşal, Uğur, Muhammet, Erdoğan, Papp, Aydın, Rybalka, N'Dinga, Cyriac, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Çaykur Rizespor: Gökhan, Orhan, Brabec, Koray, Mehmet, Ali Çamdalı, Saadane, Boldrin, Samudio, Aminu, Vedat Muriç


Yedekler: Ujkani, Talbi, Abdullah, Robin Yalçın, Jach, Petrucci, Gladkyy, Mustafa,Süleyman, Fink


Teknik Direktör: Okan Buruk


Sarı kartlar: Brabec (Çaykur Rizespor)

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