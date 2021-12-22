Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 18.
Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında DG Sivasspor, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan Dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada defanstan dönen topla buluşan Fajr şutunu çekti, top yandan auta çıktı
17. dakikada Gradel'ın şutunda kaleci Tarık topu çeldi. Dönen topa Yatabare'nin kafa vuruşu az farkla üstten auta gitti.
28. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert şutunda top kaleyi bulmadı.
40. dakikada Erdoğan ceza sahası sağ çaprazından şutunda top az farkla auta çıktı.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Atilla Karaoğlan, İbrahim Bozbey, Ali Tuna
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Camara, Ahmet, Ziya, Hakan (Azubuike dk. 45), Cofie, Fajr, Erdoğan, Yatabare, Gradel
Yedekler: Muammer, Emre, Uğur, Kayode, Koray, Volkan, Özkan, James, Muhammed
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Ç. Rizespor: Tarık, Selim, Emirhan, Holmen, Cemali, Baiano, Djokovic, Boldrin, Alper, Umar, Pohjanpalo
Yedekler: Zafer, Yasin, Remy, Deniz, Monzango, Seyfettin, Alberk, Gökhan, Eren
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Sarı Kart: Alper (Çaykur Rizespor)