Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0- Fenerbahçe: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 23.
Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında DG Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 Fenerbahçe üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Valencia'nın ön direğe yaptığı yerden ortada meşin yuvarlağa dokunan Zajc topu ağlara gönderdi. 0-1
25. dakikada Henrique'nin sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta kafa vuruşunu yapan Kayode, topu kalenin üstünden dışarı gönderdi.
38. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Samuel'in ceza sahası içerisinde yerden ortasına İrfan'ın yaptığı gelişine vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.
45. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Zajc'ın pasında topla buluşan Tisserand'ın şutunu kaleci Ali Şaşal kornere gönderdi.
45+4. dakika Sivasspor atağında Uğur'un ceza sahasına ortasında top savunmadan sekerek Cofie'nin önünde kaldı. Ceza yayı üzerinden Cofie'nin yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Berke kornere çeldi.
Stat: Yeni 4 Eylül
Hakemler: Alper Ulusoy, Volkan Ahmet Narinç, Deniz Caner Özaral
Sivasspor: Ali, Ahmet, Caner, Goutas, Uğur, Erdoğan (Kayode dk. 16), Cofie, Koray, Özkan, Henrique, Yatabare
Yedekler: Muammer, Emre, Appındangoye, Sefa, Camara, Volkan, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Fenerbahçe: Berke, Nazım, Serdar Aziz (Tisserand dk. 42), Kim Min-Jae, Novak, Crespo, Zajc, Samuel, Valencia, İrfan, Serdar Dursun
Yedekler: Ertuğrul, Sosa, Meyer, Rossi, Berisha, Pelkas, Gustavo, Çağatay, Burak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Gol: Zajc (dk. 18) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Koray (Sivasspor), Serdar Aziz (Fenerbahçe)