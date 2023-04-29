Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Fenerbahçe: 3 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında D.G. Sivasspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada hava topuna yükselen Valencia ile kaleci Ali Şaşal çarpıştı. Her iki oyuncu yerde kalırken Valencia sahaya giren ambulansla hastaneye götürüldü.

22. dakikada Serdar Aziz'in pasında topla buluşan Diego Rossi'nin ceza sahasına girip yerden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak köşeden ağlarla buluştu. 0-1

31. dakikada Yatabare'nin pasında topla buluşan Erdoğan'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

45+1. dakikada İrfan Can Kahveci'nin sol kanattan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

45+5. dakikada İrfan Can Kahveci, Saiz'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü. VAR'dan pozisyonu izleyen hakem Zorbay Küçük, İrfan Can'a kırmızı kartı gösterdi.

45+10. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasında topu alan Arda Güler'in ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'dan döndü. Ceza sahası içinde yine topla buluşan Ferdi'nin vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gitti. 0-3

Stat: Sivas 4 Eylül

Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Furkan Ürün

D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Appindangoye, Goutas, Murat, Ziya, Charisis, Hakan, Erdoğan, Saiz, Gradel, Yatabare

Yedekler: Kuçkar, Muammer, Cofie, Robin, N'jie, Camara, Ulvestad, Medina, Caner, Mehmet

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat Serdar Aziz, Samet Akaydin, Luan Peres, Bright Osayi-Samuel, Willian Arao, İrfan Can Kahveci, Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu, Joao Pedro, Enner Valencia (Diego Rossi dk. 13)

Yedekler: Osmon Ertuğrul Çetin, Alioski, Oosterwolde, Nazım Zangare, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo, İsmail Yüksel, Joshua King, Serdar Dursun

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Goller: Diego Rossi (dk. 22), Ferdi Kadıoğlu (dk. 45, 45+10) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: İrfan Can Kahveci (dk. 45+5) (Fenerbahçe)