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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında D.G. Sivasspor, Galatasaray'ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


11. dakikada Henrique, Kerem'in pasında ceza sahası sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top az farkla dışarı çıktı.


5. dakikada korner atışında ceza sahası içerisinde topla buluşan Fajr topu kaleye göndermek istedi. Muslera topu çıkartmayı başardı.


29. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Feghouli, sert bir şutla kaleyi hedef aldı. Kaleci Ali Şaşal topu çıkartarak kalesindeki tehlikeyi önledi.


31. dakikada Kerem ceza sahası dışından kullandığı uzun şutunda Ali Şaşal topu kontrol etmeyi başardı.


33. dakikada Gradel ceza sahası içerisine sürdüğü topla sağ çaprazdan kaleyi hedef aldı. Top kaleci Muslera'da kaldı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Samet Çiçek


D.G. Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Camara, Ahmet, Ziya, Fajr, Cofie, Kerem, Henrique, Gradel, Yatabare


Yedekler: Muammer, Emre, Kayode, Erdoğan, Koray, Azubuike, Hakan, Özkan, James, Muhammed


Teknik Sorumlu: Rıza Çalımbay


Galatasaray: Muslera, Luyindama,Nelsson, Yedlin, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Feghouli, Cicaldau, Kerem, Diagne


Yedekler: İsmail, Alpaslan, Babel, Abdalla, Oğulcan, Ömer, Morutan, Aytaç, Emre, Halil İbrahim


Teknik Direktör: Selçuk İnan


Sarı kartlar: Fajr, Goutas (D.G. Sivasspor), Cicaldau (Galatasaray)

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