İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


3. dakikada Oliveria'nın ceza sahasının gerisinden kaleyi hedef alan sert şutunda top dışarı çıktı.


19. dakikada Sabi'a'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare kafasıyla dokundu, top dışarı çıktı.


27. dakikada Boey'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Mertens topu ağlarla buluşturdu. 0-1


32. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem topu kaçırınca Gomis tamamlamak istedi. Kaleci Ali Şaşal'ın yetersiz kaldığı pozisyonda Goutas topu çıkarmayı başardı.


43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Van Aanholt'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.



Stat: Sivas Yeni 4 Eylül


Hakemler: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Ögel


DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Robin, Uğur, Ulvestad, Keita, Musa, Sabi'a, Erdoğan, Yatabare


Yedekler: Muammer, Cofie, N'jie, Alaaddin, Charisis, Angielski, Emre, Hakan, Ziya, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Galatasaray: Muslera, Nelsson, Abdulkerim, Boey, Van Aashlt, Oliveria, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis


Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjö, Seferovic, Emre, Demir, Emin, Barış, Baran, Mata


Teknik Direktör: Okan Buruk


Gol: Mertens (dk. 27) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Sabi'a (DG Sivasspor), Van Aanholt, Boey (Galatasaray)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.