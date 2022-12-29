Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Galatasaray: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 16.
Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında DG Sivasspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı sarı-kırmızılı takımın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Oliveria'nın ceza sahasının gerisinden kaleyi hedef alan sert şutunda top dışarı çıktı.
19. dakikada Sabi'a'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare kafasıyla dokundu, top dışarı çıktı.
27. dakikada Boey'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Mertens topu ağlarla buluşturdu. 0-1
32. dakikada Mertens'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem topu kaçırınca Gomis tamamlamak istedi. Kaleci Ali Şaşal'ın yetersiz kaldığı pozisyonda Goutas topu çıkarmayı başardı.
43. dakikada Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Van Aanholt'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
Stat: Sivas Yeni 4 Eylül
Hakemler: Erkan Özdamar, Cevdet Kömürcüoğlu, Ali Ögel
DG Sivasspor: Ali Şaşal, Goutas, Caner, Robin, Uğur, Ulvestad, Keita, Musa, Sabi'a, Erdoğan, Yatabare
Yedekler: Muammer, Cofie, N'jie, Alaaddin, Charisis, Angielski, Emre, Hakan, Ziya, Mehmet
Teknik Direktör: Rıza Çalımbay
Galatasaray: Muslera, Nelsson, Abdulkerim, Boey, Van Aashlt, Oliveria, Berkan, Rashica, Mertens, Kerem, Gomis
Yedekler: Okan, Dubois, Midtsjö, Seferovic, Emre, Demir, Emin, Barış, Baran, Mata
Teknik Direktör: Okan Buruk
Gol: Mertens (dk. 27) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Sabi'a (DG Sivasspor), Van Aanholt, Boey (Galatasaray)