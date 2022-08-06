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Spor Toto Süper Lig: D.G. Sivasspor: 0 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında D.

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında D.G. Sivasspor, Gaziantep FK'yı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı Gaziantep ekibinin 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Kerim'in pasında ceza sahası içerisinde bulunan Yatabare topla buluştu. Yatabare'nin sağ taraftan sert vuruşunda Kaleci Günay topu gole izin vermedi.


11. dakikada Maxim korner vuruşunda kaleyi hedef aldı. Kalesini terk eden Muammer rakip oyunculardan önce topu yumruklayarak uzaklaştırdı.


19. dakikada Maxim'in korner vuruşunda Djilobodji'nin penaltı noktasından yaptığı kafa şutunda top üstten auta çıktı.


22. dakikada Maxim ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 0-1


41. dakikada Maxim'in şutunda Muammer topu oyuna alına çelerken, dönen topu Figueiredo yeniden kaleye göndermek istedi, Goutas topu uzaklaştırmayı başardı.



Stat: Sivas 4 Eylül


Hakemler: Ali Şansalan, Candaş Erbil, Deniz Caner Özaral


D.G. Sivasspor: Muammer, Goutas, Caner, Murat, Uğur, Robin, Ulvestad, Kerem, Erdoğan, Gradel, Yatabare


Yedekler: Ali Şaşal, Appindanrgoye, Cofie, Njie, Alaaddin, Angielski, Ziya, Özkan, James, Mehmet


Teknik Direktör: Rıza Çalımbay


Gaziantep FK: Günay, Djilobodji, Ertuğrul, Kitsiou, Hanousek, Jevtovic, Furkan, Mustafa, Maxim, Markovic, Figueiredo


Yedekler: Mustafa, Arda, Toşca, Veliu, Halil, Borven, Mızra, Ömürcan, Merkel, Stankovski


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Maxim (dk. 23) (Gaziantep FK)


Sarı kartlar: Caner (DG Sivasspor), Djilobodji (Gaziantep FK)

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