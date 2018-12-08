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Spor Toto Süper Lig: DG Sivasspor: 0 - Göztepe: 0 (İlk yarı)

Spor Toto Süper Lig’in 15.

Spor Toto Süper Lig'in 15. haftasında Demir Grup Sivasspor, Göztepe'yi ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


4. dakikada Torje'nin kullandığı köşe atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topla sağ kanatta buluşan Bjarsmyr'in orasında kale önünde Hakan Arslan'ın kafa vuruşu direğin yanından dışarı çıktı.


10. dakikada organize gelişen Sivasspor atağında N'Dinga ile duvar pası yapan Torje'nin sağ çaprazdan yerden şutunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.


28. dakikada sol kanattan Titi'nin ortasında arka direkte Borges'in müsait durumda yaptığı kafa vuruşunda top direğin üstünden auta çıktı.


45. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Torje'nin pasında topla buluşan Emre'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak direğin üstünden dışarı çıktı.



Stat: 4 Eylül


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Süleyman Özay


Demir Grup Sivasspor: Tolgahan, Douglas, David Braz, Bjarsmyr, Uğur, N'Dinga, Hakan Arslan, Rybalka, Torje, Emre, Muhammet Demir


Yedekler: Ali Şaşal, Kone, Medjani, Mert Hakan, Erdoğan, Papp, Aydın, Ziya, Cyriac, Rochet


Teknik Direktör: Hakan Keleş


Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan, Alpaslan, Borges, Castro, Tayfur, Gouffran, Jerome


Yedekler: Göktuğ, Halil, Poko, Yasin, Eren, Grillo, Yalçın, Ali Kaya, Cikalleshi


Teknik Direktör: Bayram Bektaş


Sarı kartlar: Torje, Muhammet Demir, Rybalka (Demir Grup Sivasspor)

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